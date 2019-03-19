Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставкеРБК 11:31

По словам источника, близкого к руководству Мурманской области, Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером. Еще два собеседника, близких к правительству региона, рассказали РБК, что с понедельника глава Мурманской области находится в Москве.
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Марина Ковтун
В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.
— Марина Ковтун, российский политикLenta.ru 12:03
с чего всё началось

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
РБК11:31

Подробнее о событии

Марина Ковтун прервала свою московскую командировку на фоне слухов об отставке

Би-порт13:23

Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун

КП - Мурманск13:20

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

РБК11:31

РБК: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Северпост11:47

Итоги правления Марины Ковтун

Коммерсантъ12:59

СМИ сообщили об отставке губернатора Мурманской области

Nord-News12:33

В отставку уходит губернатор Мурманской области

Новости Мурманской области12:25
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Политика

Бывший конгрессмен подал иск против Twitter на 250 миллионов долларов

Экс-глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на 250 миллионов долларов против социальной сети Twitter, которую он обвинил в «теневой блокировке консерваторов».
Обновлено в 03:09
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Наука

Intel создаст суперкомпьютер с производительностью 1 экзафлопс

Компания Intel совместно с Cray Computing построит для Министерства энергетики США суперкомпьютер Aurora, который сможет производить 1 квинтиллион (1018) вычислительных операций в секунду.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

В США под воду уходит стратегическая авиабаза

В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Политика

Мексика одобрила кандидатуру нового посла США

МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.
Обновлено в 20:37
Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский объявил об отставке

Обновлено в 11:15
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Обновлено в 13:23
Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено в 14:58
Кино

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Россиянин из США попал на видео, спасая тонущих в ледяной воде собак

Обновлено в 13:38
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Политика

Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения

Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Обновлено в 18:31
Культура

Юным владимирским аниматорам подарили мультстанок

Мультстанок позволит киномастерской "Начало" при Киноцентре Владимирской области расширить свои творческие возможности.
Обновлено в 07:44
Общество

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Происшествия

Спецборт МЧС доставил на лечение в Петербург шестерых пациентов

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Шойгу передал Асаду послание Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено в 13:15
Общество

Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди

Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»

Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Испании арестовали мужчину за 53 инцестных преступления

По данным полиции, на протяжении более 40 лет мужчина совершал инцестные преступления в отношении своих братьев и сестер, кузенов и племянников, которым было от пяти до 16 лет.
Обновлено в 14:54
Космос

Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры

Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Политика

Эрдоган не видит разницы между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит разницы между организаторами террористического акта в Новой Зеландии и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).
Обновлено в 20:21
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Космос

«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей

Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
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Марина Васильевна Ковтун
Российский политик
Российский политик. Губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 года. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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