Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской областиREGNUM 12:14

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

с чего всё началось

В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.

Мурманскую область ждет смена губернатора. По сообщениям СМИ, Марина Ковтун уже написала заявление об отставке. Напомним, досрочную отставку Ковтун прочили еще в 2017 году после крупного коррупционного скандала в региональном правительстве.

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