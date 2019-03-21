Политика
Марина Ковтун объявит о планах на будущее сегодняТВ-21 04:57
Сегодня утром, 21 марта, глава региона выступит перед журналистами в правительстве региона.
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Музыка
Отец Преснякова рассказал о причине отмены концерта сына в Твери
Отец певца Владимира Преснякова объяснил, почему в Твери отменились концерты его сына. По его мнению, это связано со смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 04:11
Общество
За полгода пользователям «Платона» выписали штрафов на 1,4 млрд рублей
Во второй половине 2018 года пользователи системы «Платон» были оштрафованы в общей сложности на 1,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:49
Экономика
Американская юридическая компания Rosen Law подала классовый иск к МТС
Юридическая компания Rosen Law подала классовый иск к ПАО «Мобильные телесистемы» (оператор мобильной связи МТС), говорится на сайте американской компании.
Обновлено в 03:58
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Футбол
Руни: «Погба мог бы добиться успеха в МЛС»
Обновлено в 06:36
Происшествия
Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Транспорт
РЖД предоставит бесплатный проезд ветеранам в мае
Компания РЖД в мае предоставит бесплатный проезд ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) по случаю 74-й годовщины Победы.
Обновлено в 05:45
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Экономика
«Уральские локомотивы» разработают для РЖД двухэтажные электропоезда
"Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов РЖД за счет инновационных двухэтажных электропоездов.
Обновлено в 05:36
Политика
Госдума одобрила во втором чтении закон о доплатах пенсионерам
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам.
Обновлено 19 марта в 06:07
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Началось производство пикапа Jeep Gladiator
Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47
Хоккей
НХЛ объявила даты и места проведения Global Series-2019
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что "Баффало", "Чикаго", "Филадельфия" и "Тампа-Бэй" примут участие в Global Series-2019.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»
Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой находится с сфере интересов дортмундской "Боруссии".
Обновлено в 05:12
Транспорт
Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД
Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Стали известны характеристики камеры Huawei P30 Pro
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Переименование Астаны в Нурсултан не изменит название жителей города
Астану переименовывают в Нурсултан по предложению преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что Астана переводится как "столица".
Обновлено в 06:03
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Угонщику самолёта «Аэрофлота» продлили арест
Угонщику самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Павлу Шаповалову продлили арест на период дальнейшего следствия в связи с тем, что срок решение Ханты-Мансийского районного суда истёк.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Манчестер Сити» собирается подписать новые контракты с Зинченко и Сане
Горожане уже долго время вели переговоры с Сане, но только в последнее время достигли прогресса в подписании нового контракта.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море
Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» завершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.
Обновлено в 05:35
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38