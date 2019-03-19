Политика

Губернатор Мурманской области подала заявление об отставкеКрасная весна вчера в 13:39

Заявление об отставке с поста губернатора Мурманской области подала Марина Ковтун, 19 марта сообщает РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник. Эту информацию изданию также подтвердили в администрации Мурманской области.
Читать в источнике
Марина Ковтун
В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.
— Марина Ковтун, российский политикLenta.ru вчера в 12:03
с чего всё началось

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
РБКвчера в 11:31

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отставке губернатора Мурманской области

Nord-Newsвчера в 12:33

Марина Ковтун не комментирует сообщения об отставке

Северпост02:26

Третий губернатор написал заявление об отставке

Би-порт02:51

Глава Мурманской области написала заявление об отставке, заявил источник

РИА Новости02:59

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

РБКвчера в 11:31

Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун

КП - Мурмансквчера в 13:20

Итоги правления Марины Ковтун

Коммерсантъвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Политика

Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX

Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
Обновлено в 02:02
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено вчера в 10:16
Общество

Финляндия стала самой счастливой страной мира

В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

Обновлено вчера в 17:14
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Экономика

Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено в 03:08
Происшествия

В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога

Мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщает The Baltimore Sun.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео

Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями.
Обновлено в 03:12
Авто

В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено вчера в 19:01
Спорт

Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французский суд выдал международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Политика

Лукашенко об отставке Назарбаева: С большим сожалением принял этот шаг

Обновлено в 03:11
Финансы

Тенге упал к доллару на фоне отставки президента Казахстана

На фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку наблюдается падение тенге к американскому доллару, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.
Обновлено в 02:23
Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ

Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Глава Алтая Бердников подал в отставку

Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
Культура

Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo»

Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

«Новая газета»: Во многих российских судах штампуются приговоры по уголовным делам

Иногда, пишет «Новая», судьи копируют приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения.
Обновлено в 03:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марина Васильевна Ковтун
Российский политик
Российский политик. Губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 года. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное