с чего всё началось

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8. Об этом она написала в твиттере.

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум в России Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Происшествия Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Армия и оружие Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.

Политика Подписан Пакт Молотова-Риббентропа По договору, подписанному 23 августа 1939 года, стороны обязались все споры и конфликты между собой «разрешать исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями».

Общество В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

Общество В России установлен рекорд по числу долгожителей Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.

Гаджеты Bloomberg: Apple представит три новые модели iPhone Корпорация Apple готовится представить новую линейку своих смартфонов. На смену iPhone XS придут iPhone Pro.

Гаджеты Представлен флагманский смартфон Vivo iQOO Pro 5G Компания Vivo представила смартфон iQOO Pro 5G, который стал самым доступным флагманом с поддержкой сетей 5G.

Футбол Ирвинг Лосано: «Покидаю ПСВ счастливым и гордым человеком» В ПСВ Лосано провел два сезона и забил 45 голов в 83 матчах.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Происшествия Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Здоровье В Тульской области 92 человека заразились мышиной лихорадкой Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует туляков и гостей области о риске заражения мышиной лихорадкой.