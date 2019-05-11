Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции МакронуПятый канал 01:11
Выборы в Европарламент, намеченные на конец мая 2019 года, по мнению лидера французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, станут для президента Эммануэля Макрона определяющими.
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Происшествия
«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации пятого этапа чемпионата - Гран-при Испании.
Обновлено в 10:07
Происшествия
На четыре дагестанских поселка сошел сель
В субботу, 11 мая, на четыре села, расположенных в Гумбетовском районе Дагестана, сошел селевой поток.
Обновлено в 08:09
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Советского и российского композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище столицы.
Обновлено в 08:40
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
600 000 долларов за ПК Apple. На аукционе Christie собираются продавать очередной компьютер Apple-1
Обновлено в 05:52
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Происшествия
Боевики напали на гостиницу в Пакистане
Обновлено в 09:52
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Пока ещё премьер-министр Украины Владимир Гройсман смог сбросить лишний вес, соблюдая лишь два правила.
Обновлено в 04:40
Общество
Субсидии на оплату коммунальных услуг может получить больше россиян
Предоставлять субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг россиянам, которые проживают в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли они членами одной семьи, предложили в Госдуме.
Обновлено в 06:40
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
США передали Индии первый из 22 вертолетов Apache
ВВС Индии получили первый из партии в 22 машины вертолет AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен в 2015 году.
Обновлено в 08:47
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Обновлено в 09:19
Экономика
Компании-банкроты хотят обязать платить долги по зарплате первыми
Компании, у которых заблокированы счета за неуплату налогов или оплату ЖКХ, обяжут оплатить долги по зарплатам сотрудникам в первую очередь.
Обновлено в 06:02
Политика
ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости
Донецкая и Луганская народные республики отмечают пятилетие независимости, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:53
Технологии
Инженеры превратили дрон в летающий поднос
Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Прибывший из Москвы самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика Игорь Александров.
Обновлено в 08:12
Политика
Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Хоккей
Швейцария забросила Италии 9 шайб на чемпионате мира
Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 08:30
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
Обновлено в 10:34