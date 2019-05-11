Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции МакронуПятый канал 01:11

Выборы в Европарламент, намеченные на конец мая 2019 года, по мнению лидера французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, станут для президента Эммануэля Макрона определяющими.
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Эксперты прокомментировали ультиматум Ле Пен президенту Франции

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СМИ: Ле Пен требует ухода Макрона, если он проиграет выборы в Европарламент

Life.ruвчера в 21:09

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Марин Ле Пен поставила президенту Франции ультиматум, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:28
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
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В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
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В субботу, 11 мая, на четыре села, расположенных в Гумбетовском районе Дагестана, сошел селевой поток.
Обновлено в 08:09
Политика

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Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
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Культура

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Советского и российского композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище столицы.
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Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
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600 000 долларов за ПК Apple. На аукционе Christie собираются продавать очередной компьютер Apple-1

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Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

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Предоставлять субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг россиянам, которые проживают в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли они членами одной семьи, предложили в Госдуме.
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США передали Индии первый из 22 вертолетов Apache

ВВС Индии получили первый из партии в 22 машины вертолет AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен в 2015 году.
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Марин Ле Пен
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Французский государственный деятель, политик. Лидер политической партии «Национальный фронт» с 16 января 2011 года. Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале с 18 июня 2017 года.
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Эммануэль Макрон
Французский политик
Французский государственный деятель, политик, действующий президент Франции с 14 мая 2017 года. В прошлом - инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса.
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