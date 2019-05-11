Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту ФранцииВести.Ru вчера в 21:42
Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Хоккей
Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
В КНР оценили возможность спада экономики из-за США
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США.
Обновлено вчера в 22:41
Космос
Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено 09 мая в 12:16
Происшествия
Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае
Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Девушку-следователя из Новокузнецка, пропавшую в марте, нашли мертвой
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам
Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 16:58
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено вчера в 15:54
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Подписчики оценили новый цвет волос Виктории Бони, но не длину
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье
Красноярский край занимает 5-ое место в СФО по уровню ВИЧ-инфекций
Красноярский край занимает 5-ое место в среди территорий СФО по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:39
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории
«ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Лукашенко ужесточил наказание за коррупцию в Белоруссии
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию в постсоветской республике.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Светлана Сорокина после кончины Сергея Доренко задумалась о внезапности смерти
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 05:59
Музыка
К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение
Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой
Обновлено вчера в 13:17