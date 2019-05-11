Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту ФранцииВести.Ru вчера в 21:42

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
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Ле Пен сочла выборы в Европарламент «референдумом» о доверии Макрону

РБКвчера в 23:46

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RT на русскомвчера в 23:29

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Газета.Ruвчера в 20:58

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Вести.Ruвчера в 21:42

Ле Пен призвала Макрона пойти по стопам Де Голля

Известиявчера в 22:54

СМИ сообщили об ультиматуме Марин Ле Пен президенту Франции

РИА Новостивчера в 20:28

Определяются лидеры политической гонки за места в Европарламенте

Ореанда-Новостивчера в 06:54
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира

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Экономика

В КНР оценили возможность спада экономики из-за США

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США.
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Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
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Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае

Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае.
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Происшествия

В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
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Происшествия

Девушку-следователя из Новокузнецка, пропавшую в марте, нашли мертвой

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам

Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 16:58
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Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
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Авто

Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк

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Шоу-бизнес

Подписчики оценили новый цвет волос Виктории Бони, но не длину

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США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

Обновлено вчера в 17:51
Здоровье

Красноярский край занимает 5-ое место в СФО по уровню ВИЧ-инфекций

Красноярский край занимает 5-ое место в среди территорий СФО по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:39
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено вчера в 08:56
Политика

Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол

Обновлено вчера в 02:07
Политика

Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории

«ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.
Обновлено вчера в 00:45
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CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

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Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

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Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Лукашенко ужесточил наказание за коррупцию в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию в постсоветской республике.
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Шоу-бизнес

Светлана Сорокина после кончины Сергея Доренко задумалась о внезапности смерти

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Экономика

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
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Футбол

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 05:59
Музыка

К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение

Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
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Происшествия

Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
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Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
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Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

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Марин Ле Пен
Французский политик
Французский государственный деятель, политик. Лидер политической партии «Национальный фронт» с 16 января 2011 года. Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале с 18 июня 2017 года.
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Шарль де Голль
Французский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Основатель и первый президент Пятой республики.
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