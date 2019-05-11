Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту ФранцииВести.Ru вчера в 21:42

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.

Хоккей Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.

Экономика В КНР оценили возможность спада экономики из-за США Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США.

Космос Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.

Происшествия Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае.

Происшествия В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.

Происшествия Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.

Политика На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Политика В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.

Здоровье Красноярский край занимает 5-ое место в СФО по уровню ВИЧ-инфекций Красноярский край занимает 5-ое место в среди территорий СФО по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году.

Политика Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории «ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.

Происшествия На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Политика Лукашенко ужесточил наказание за коррупцию в Белоруссии Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию в постсоветской республике.

Экономика Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.

Футбол Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Музыка К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.

Происшествия Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.