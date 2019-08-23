Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

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