Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8Известия вчера в 23:26
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
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Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
США анонсировали создание ракет для противодействия России и Китаю
Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу проводимых Вашингтоном ракетных испытаний, заявил, что Белый дом вынужден предпринимать действия для противодействия растущим угрозам со стороны РФ и КНР.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Вашингтон назвал условие для возвращения России в G8
Представитель Белого дома заявил, что возвращение России в G8 можно будет обсудить в том случае, если Москва сама заявит о своей заинтересованности в этом.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород
Обновлено вчера в 03:56
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%.
Обновлено вчера в 17:58
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено вчера в 11:58
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 05:48
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Обновлено 20 августа в 22:05
Авто
Трамп раскритиковал Ford Motor за приверженность «зелёным» стандартам
Andrew Harrer, Bloomberg, Getty Images Вчера гнев Трампа вплоть до публикации резкой критики в ленте Twitter вызвало решение компании Ford Motor заключить соглашение со штатом Калифорния о поддержке углублённых экологических стандартов.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают платформер Fez. 29 августа начнется раздача Celeste и Inside
В Epic Games Store до 29 августа бесплатно раздают платформер Fez. В Fez главный герой Гомес существует в двухмерном пространстве.
Обновлено вчера в 14:32
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании женщины.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Яна Рудковская планирует застраховать свои ноги
Яна Рудковская заявила, что планирует застраховать свои ноги, раз их так активно обсуждают в социальных сетях и в прессе.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
ВВС: С пациентами, зараженными радиацией после взрыва под Северодвинском, контактировали 90 человек
Ранее медики на условиях анонимности рассказали изданиям The Moscow Times, "Медуза" и "Новая газета", что персонал не предупредили об угрозе заражения радиацией.
Обновлено вчера в 14:01