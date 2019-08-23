Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8РИА Новости вчера в 22:40
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
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Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев
Обновлено в 03:27
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости".
Обновлено в 03:23
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Культура
Евгений Киселев решил уйти с киевского телеканала «Прямой»
Журналист Евгений Киселев, который перебрался на Украину из России в начале 2000-х годов прекращает работу в качестве ведущего на телеканале «Прямой».
Обновлено в 03:41
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест 24-летнего Павла Устинова
Устинов, который отслужил во внутренних войсках, по версии следствия вывихнул плечо росгвардейцу на акции 3 августа на Пушкинской площади.
Обновлено в 00:03
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Рынок остро нуждается в руководстве к действию, надеясь его услышать из Джексон-Хоула
Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу 23 августа.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Обновлено в 01:46
Общество
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Музыка
Красную Площадь готовят к фестивалю «Спасская башня»
Подготовка к международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня» полным ходом идет на Красной Площади в Москве.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Спасенная в лесу девочка не ела и не пила все трое суток
Пятилетиняя Зарина Мирзаева, которая трое суток провела одна в лесу под Нижним Новгородом, все это время ничего не пила и не ела.
Обновлено в 04:03
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком
В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Политика
Позиция США и «подхрюкивающих» стран по разоружению не удивила Москву
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км. Такой вид вооружения ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа 2019 года.
Обновлено в 00:24
Авто
Porsche полностью показал интерьер нового Taycan
В преддверии дебюта в начале сентября Porsche опубликовала снимки салона нового Taycan, демонстрируя полностью цифровую кабину, которая демонстрирует язык дизайна интерьера компании в 21 веке.
Обновлено в 00:38
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51