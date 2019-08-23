Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8РИА Новости вчера в 22:40

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
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Во Франции назвали «пародией на холодную войну» попытки не пустить Россию в G8

URA.Ruвчера в 23:50

Марин Ле Пен назвала обсуждение возвращения России в G8 «абсурдом»

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РИА Новостивчера в 22:40
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Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал, что медведь зашел на его конеферму в Кашинском районе и убил 12 лошадей.
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Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.
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«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть

Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
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"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
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Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
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По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
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