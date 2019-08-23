Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8РИА Новости вчера в 22:40
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
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Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Кириенко: форум «Таврида» может стать культовым местом для туристов
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" имеет все возможности стать центром притяжения для туристов.
Обновлено в 06:21
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Общество
Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы
Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал, что медведь зашел на его конеферму в Кашинском районе и убил 12 лошадей.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу
Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.
Обновлено в 05:50
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Обновлено в 05:25
Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд
«Зенит» нанес поражение «Уфе» в матче 7-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Авто
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда "Справедливая помощь доктора Лизы".
Обновлено в 06:30
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Футбол
Стадион «Динамо» можно будет посетить в обмен на мусор
Помимо футбольной арены, москвичи смогут в обмен на отсортированное вторичное сырье получить билеты в кино, театры или музеи.
Обновлено в 04:51
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Энергетика
«Нафтогаз» продложил жителям Украины запастись газом на зиму
Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев посоветовал жителям Украины запастись газом на зиму.
Обновлено 21 августа в 23:31
Происшествия
Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар
По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
Обновлено вчера в 13:30
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Хоккей
Черчесов примерил на себя роль главного тренера «Спартака»
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Излучение от iPhone превышает допустимую норму
Исследование проведено в лаборатории RF Exposure Lab по заказу издания Chicago Tribune.Стандартный тест при воссоздании наихудших условий использования девайса показал самое высокое излучение у iPhone 7. Для подтверждения результата эксперты повторили работу, проверив еще четыре смартфона.
Обновлено в 02:10
Экономика
«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%
Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24