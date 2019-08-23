Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

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