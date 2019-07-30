Футбол
«Копенгаген» прошел «ТНС» в отборочном раунде Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 15:41
"Копенгаген" обыграл "ТНС" (1:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Зека.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.
Обновлено в 06:00
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Музыка
Гитаристы Rammstein поцеловались на концерте в Москве
Обновлено в 15:29
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Кино
«Король Лев» заработал $1 миллиард в мировом прокате
Ремейк известного голливудского мультфильма 1994 года «Король лев», снятый целиком в современных технологиях фотореалистичной компьютерной анимации, собрал 1 миллиард долларов в мировом прокате.
Обновлено в 11:56
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
Обновлено в 05:27
Футбол
Football.ua: Хачериди перейдет в ЦСКА
Защитник Евгений Хачериди близок к переходу в ЦСКА, сообщает Football.ua.
Обновлено в 06:06
Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Трое немецких туристов погибли на Аляске
Обновлено в 11:05
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Обновлено в 12:00
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»
Ранее стало известно, что "Динамо" может купить нападающего "Нанта".
Обновлено в 13:15
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено в 15:58
Авто
Папарацци побывали в салоне обновленного Smart EQ Forfour
Обновленная модель Smart EQ Forfour представляет собой лишь слегка доработанный автомобиль.
Обновлено в 13:46