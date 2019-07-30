"Копенгаген" обыграл "ТНС" (1:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Зека.

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Армия и оружие В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35 Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Кино «Король Лев» заработал $1 миллиард в мировом прокате Ремейк известного голливудского мультфильма 1994 года «Король лев», снятый целиком в современных технологиях фотореалистичной компьютерной анимации, собрал 1 миллиард долларов в мировом прокате.

Футбол Football.ua: Хачериди перейдет в ЦСКА Защитник Евгений Хачериди близок к переходу в ЦСКА, сообщает Football.ua.

Экономика В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.

Происшествия Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.

Культура Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Здоровье Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.

Политика Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Политика Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".