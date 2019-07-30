Футбол

«Копенгаген» прошел «ТНС» в отборочном раунде Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 15:41

"Копенгаген" обыграл "ТНС" (1:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Зека.
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БАТЭ закончил выступления в Лиге чемпионов, уступив «Русенборгу»

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«Марибор» и «Копенгаген» пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

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«Марибор» проиграл АИКу, но вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

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Лига чемпионов. 2-й раунд. «Русенборг» победил БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Карабах» идут дальше

Sports.ruвчера в 04:10
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Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 07:43
Армия и оружие

В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35

Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.
Обновлено в 06:00
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Музыка

Гитаристы Rammstein поцеловались на концерте в Москве

Обновлено в 15:29
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Кино

«Король Лев» заработал $1 миллиард в мировом прокате

Ремейк известного голливудского мультфильма 1994 года «Король лев», снятый целиком в современных технологиях фотореалистичной компьютерной анимации, собрал 1 миллиард долларов в мировом прокате.
Обновлено в 11:56
Футбол

Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку

Обновлено в 05:27
Футбол

Football.ua: Хачериди перейдет в ЦСКА

Защитник Евгений Хачериди близок к переходу в ЦСКА, сообщает Football.ua.
Обновлено в 06:06
Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Трое немецких туристов погибли на Аляске

Обновлено в 11:05
Происшествия

Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде

СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Обновлено в 00:59
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:18
Здоровье

Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми

Обновлено в 12:00
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Общество

Greenpeace: лесные пожары в Сибири ускорили глобальное потепление

Обновлено в 13:23
Политика

Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол

«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»

Ранее стало известно, что "Динамо" может купить нападающего "Нанта".
Обновлено в 13:15
Авто

Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект

Обновлено в 15:58
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Авто

Папарацци побывали в салоне обновленного Smart EQ Forfour

Обновленная модель Smart EQ Forfour представляет собой лишь слегка доработанный автомобиль.
Обновлено в 13:46
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