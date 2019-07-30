Футбол

«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧМатч ТВ вчера в 15:54

«Копенгаген» одержал победу над «Нью-Сейнтсом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победу команде принес гол Зеки на 52-й минуте встречи.
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БАТЭ закончил выступления в Лиге чемпионов, уступив «Русенборгу»

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«Партизан» — «Коннас Куэй». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

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Sports.ru30 июля в 04:10
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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
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Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
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Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено вчера в 21:36
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Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

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Общество

К южному побережью Китая приближается тропический шторм

Обновлено 30 июля в 20:15
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Музыка

Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате

Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе

Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы.
Обновлено вчера в 07:19
Космос

«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено вчера в 10:50
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Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено вчера в 13:27
Авто

Отделение BMW M Motorsport показало новый автомобиль

BMW заявляет, что предложит новый гоночный автомобиль начального уровня в двух версиях — Racing и Clubsport, поскольку автопроизводитель хочет привлечь больше потенциальных автогонщиков-любителей.
Обновлено вчера в 08:37
Здоровье

На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ

Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:11
Путешествия

Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии

На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Гаджеты

G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800

Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
Обновлено вчера в 12:27
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
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Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
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Политика

Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено вчера в 11:30
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 11:28
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