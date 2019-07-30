«Копенгаген» одержал победу над «Нью-Сейнтсом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победу команде принес гол Зеки на 52-й минуте встречи.

«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧ

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