Футбол
«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧМатч ТВ вчера в 15:54
«Копенгаген» одержал победу над «Нью-Сейнтсом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победу команде принес гол Зеки на 52-й минуте встречи.
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Лига чемпионов. 2-й раунд. «Русенборг» победил БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Карабах» идут дальше
Sports.ru30 июля в 04:10
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Общество
К южному побережью Китая приближается тропический шторм
Обновлено 30 июля в 20:15
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Музыка
Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе
Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы.
Обновлено вчера в 07:19
Космос
«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС
Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Отделение BMW M Motorsport показало новый автомобиль
BMW заявляет, что предложит новый гоночный автомобиль начального уровня в двух версиях — Racing и Clubsport, поскольку автопроизводитель хочет привлечь больше потенциальных автогонщиков-любителей.
Обновлено вчера в 08:37
Здоровье
На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ
Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:11
Путешествия
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии
На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Гаджеты
G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800
Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
Обновлено вчера в 12:27
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено вчера в 11:30
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 11:28