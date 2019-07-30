У гостей отличились Андрей Котник (48) и Александру Крецу (117). В первом матче победу со счетом 2:1 праздновал словенский клуб. "Марибор" по сумме двух игр вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграет с норвежским "Русенборгом".

«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

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