Футбол

«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионовРИА Новости 16:04

У гостей отличились Андрей Котник (48) и Александру Крецу (117). В первом матче победу со счетом 2:1 праздновал словенский клуб. "Марибор" по сумме двух игр вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграет с норвежским "Русенборгом".
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