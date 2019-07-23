Футбол
«Марибор» переиграл шведский АИК в Лиге чемпионовМатч ТВ 16:12
Рок Кронаветер
|6′
Александру Крецу
|13′
|28′
Хенок Гойтом
Саша Ивкович
|38′
|62′
Колбейн Сигторссон
Чинеду Обаси
|79′
Антон Салетрос
Расмус Линдквист
Андрей Котник
Руди Пожег Ванцаш
|80′
Маркос Таварес
Ясмин Мешанович
|88′
Марибор
Расстановка 4‑5‑1
13
Пирич
22
Милец
31
Ивкович
55
Перичич
28
Вилер
10
Хотич
8
Крецу
7
Кронаветер
5
Врховец
77
Пожег Ванцаш
27
Мешанович
34
Линнер
2
Гранли
3
Карлссон
14
Метс
24
Рашиди
7
Ларссон
8
Аду
20
Эльюнусси
9
Линдквист
10
Обаси
36
Гойтом
АИК
Расстановка 3‑5‑2
Словенский «Марибор» на своем поле обыграл шведский АИК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Все голы в матче были забиты в первые 45 минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей
Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Происшествия
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
В протоколе обыска у Гудкова-младшего говорится об изъятии всех компьютерных дисков в связи с митингами и пикетами у МГИКа 14,15 и 18 июля, сообщается на странице политика в Twitter.
Обновлено в 15:33
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек
Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Политика
Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
Обновлено в 15:46
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Общество
Россиян предупредили о снеге на выходных
В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Китай выступил за полный запрет ядерного оружия
Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Футбол
Португальцы вышли в финал юношеского чемпионата Европы
В полуфинале чемпионата Европы U19 сборная Португалии одержала крупную победу над Ирландией 4:0.
Обновлено в 12:03
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 13:24
Экономика
WSJ: глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAX
Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.
Обновлено в 15:21
Политика
Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено в 15:45
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Транспорт
Более 800 пьяных водителей автобусов задержаны в России с начала года
По информации ГИБДД, с начала года выявлено 807 водителей автобусов, которые находились в нетрезвом состоянии либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Обновлено в 10:05
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля.
Обновлено в 02:56
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 06:12
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31