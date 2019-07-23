Футбол

«Марибор» переиграл шведский АИК в Лиге чемпионовМатч ТВ 16:12

Марибор — АИК
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Людски врт
Рок Кронаветер
6′
Александру Крецу
13′
28′
Хенок Гойтом
Саша Ивкович
38′
62′
Колбейн Сигторссон
Чинеду Обаси
79′
Антон Салетрос
Расмус Линдквист
Андрей Котник
Руди Пожег Ванцаш
80′
Маркос Таварес
Ясмин Мешанович
88′
Словенский «Марибор» на своем поле обыграл шведский АИК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Все голы в матче были забиты в первые 45 минут.
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