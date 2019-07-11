Футбол
«Марибор» на выезде разгромил «Валюр»Спорт-Экспресс 17:56
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Водафонвёллурин»
|29′
Александру Крецу
|31′
Маркос Таварес
|43′
Spiro Pericic
|60′
Дино Хотич
Кристинн Сигурдссон
Кай Лео Барталсстову
|76′
|76′
Маркос Таварес
Руди Пожег Ванцаш
Лассе Петри
Эйнар Карл Ингварссон
|78′
Хаукур Палл Сигурдссон
|79′
|82′
Саша Ивкович
Андри Адольфссон
Birnir Snaer Ingason
|83′
|83′
Дино Хотич
Мартин Крамарич
|86′
Рок Кронаветер
|89′
Рок Кронаветер
Ясмин Мешанович
Валюр (Рейкьявик)
Расстановка 4‑3‑3
1
Хадльдоурссон
6
Старке Хедлунд
23
Сигурбьорнссон
7
Сигурдссон
21
Эйриктос
71
Карл Финсен
77
Барталсстову
4
Ингварссон
18
Ingason
9
Педерсен
11
Lárusson
13
Пирич
22
Милец
31
Ивкович
55
Pericic
28
Вилер
97
Крамарич
8
Крецу
27
Мешанович
5
Врховец
47
Котник
77
Пожег Ванцаш
Марибор
Расстановка 4‑5‑1
"Валюр" на своем поле уступил "Марибору" в первом матче 1-го отборочного раунда (0:3). Ответная игра состоится 17 июля.
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