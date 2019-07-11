Футбол

«Марибор» на выезде разгромил «Валюр»Спорт-Экспресс 17:56

Валюр (Рейкьявик) — Марибор
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Водафонвёллурин»
29′
Александру Крецу
31′
Маркос Таварес
43′
Spiro Pericic
60′
Дино Хотич
Кристинн Сигурдссон
Кай Лео Барталсстову
76′
76′
Маркос Таварес
Руди Пожег Ванцаш
Лассе Петри
Эйнар Карл Ингварссон
78′
Хаукур Палл Сигурдссон
79′
82′
Саша Ивкович
Андри Адольфссон
Birnir Snaer Ingason
83′
83′
Дино Хотич
Мартин Крамарич
86′
Рок Кронаветер
89′
Рок Кронаветер
Ясмин Мешанович
1 фото
"Валюр" на своем поле уступил "Марибору" в первом матче 1-го отборочного раунда (0:3). Ответная игра состоится 17 июля.
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«Марибор» разгромил исландский клуб в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

Матч ТВ18:10

«Марибор» разгромил исландский клуб в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

Sportbox.RU18:10

«Марибор» на выезде разгромил «Валюр»

Спорт-Экспресс17:56

«Марибор» разгромил «Валюр» в первом матче первого раунда квалификации ЛЧ

РИА Новости18:08
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
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