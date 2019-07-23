Футбол
«Марибор» - АИК: смогут ли хозяева победить?Все про Спорт ру вчера в 07:01
«Марибор» 24 июля примет дома шведский АИК – мы оценили способность хозяев добиться победы в своем прогнозе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено в 18:34
Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Наука
Нехватка части генов сделала белоногого хомячка эффективным переносчиком боррелиоза
Белоногие хомячки (Peromyscus leucopus) могут служить резервуаром возбудителей болезни Лайма и ряда других болезней без видимого вреда для себя благодаря особенностям своего генома, выяснили ученые.
Обновлено в 16:02
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.
Обновлено в 18:51
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Кино
Завершён сценарий нового фильма о Риддике
Обновлено в 08:20
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Футбол
«Селтик» разгромил «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК
«Селтик» разгромил эстонский клуб «Нымме Калью» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:52
Политика
На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом»
Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Авто
Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback
Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
Обновлено в 04:40
Общество
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу
Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Музыка
Макс Барских сообщил о завершении сценической карьеры
Обновлено в 21:42
Футбол
«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ
Обновлено в 15:06
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына
Обновлено вчера в 01:51
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Происшествия
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
У ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах, прошли обыски, другие заявили, что их вызвали на допрос в Следственный комитет.
Обновлено в 15:33
Авто
Названы самые популярные иномарки в России зарубежной сборки
Названы самые популярные иномарки в России зарубежной сборки.
Обновлено в 20:52