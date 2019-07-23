«Марибор» 24 июля примет дома шведский АИК – мы оценили способность хозяев добиться победы в своем прогнозе.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Авто Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал» Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.

Происшествия В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.

Наука Нехватка части генов сделала белоногого хомячка эффективным переносчиком боррелиоза Белоногие хомячки (Peromyscus leucopus) могут служить резервуаром возбудителей болезни Лайма и ряда других болезней без видимого вреда для себя благодаря особенностям своего генома, выяснили ученые.

Культура Определен лонг-лист Букеровской премии В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.

Армия и оружие Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Происшествия В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Политика На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом» Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Авто Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.

Общество В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.

Происшествия Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми» Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.

Армия и оружие Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.