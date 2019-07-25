Футбол

Мариано Диас не входит в планы Зидана, но не хочет покидать «Реал»Sports.ru 01:34

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По данным Marca, сам Диас не намерен покидать «Реал». Ранее сообщалось, что нападающим интересуется «Рома». Контракт Диаса с королевским клубом рассчитан до 2023 года.
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Мариано Диас не входит в планы Зидана на сезон

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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