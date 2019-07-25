Футбол
Мариано Диас не входит в планы Зидана, но не хочет покидать «Реал»Sports.ru 01:34
По данным Marca, сам Диас не намерен покидать «Реал». Ранее сообщалось, что нападающим интересуется «Рома». Контракт Диаса с королевским клубом рассчитан до 2023 года.
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Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Минприроды прокомментировало ситуацию с заводом в Иркутской области
Росприроднадзор обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области, но ответа на письмо пока нет, рассказали "Российской газете" в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Общество
Роспотребнадзор проверяет новые правила продажи молочных продуктов
Напомним, с 1 июля вся молочная продукция, изготовленная без применения заменителей молочного жира, должна быть визуально выделена на полках магазинов и супермаркетов.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% граждан России хотели бы в будущем приобрести дачный участок. Информация об этом следует из опроса ВЦИОМ, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
В Индии американский F-21 сбил российский МиГ-35
Обновлено в 02:38
Происшествия
Лифт с тремя пассажирами рухнул в многоэтажке в Петербурге
Лифт с тремя людьми рухнул с 9 этажа дома по улице Будапештская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море
Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Обновлено в 02:49
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Наука
Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника
Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Политика
На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Рассекречен новый Mitsubishi Pajero Sport
После рестайлинга Mitsubishi Pajero Sport обзавелся 2-уровневой оптикой, фирменной решёткой радиатора X-образной формы, новыми бамперами, увеличенными воздухозаборниками и задними фонарями изменённой конструкции.
Обновлено 22 июля в 10:15
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
Обновлено вчера в 17:59
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Экономика
«Баркли» не может начать свой крупнейший проект
Несколько лет назад «Баркли» изменила стратегию и начала запускать крупные, но не столь статусные проекты, например «Баркли Медовую долину» (150 000 кв. м) в новой Москве.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
Lancia опережает престижный бренд Alfa Romeo по продажам
Само собой разумеется, что Alfa Romeo имеет более высокие выручки с продаж своих моделей по сравнению со стареющим Ypsilon, но тот факт, что Lancia продал больше автомобилей в все еще несколько сбивает с толку.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit
Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
Обновлено в 01:24