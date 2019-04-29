Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против РоссииРБК 20:15
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
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Париж поднимет вопрос отмены антироссийских санкций на общеевропейском уровне
Московский Комсомолец20:05
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Хоккей
Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 16:10
Здоровье
Жители отдаленных районов должны проходить медобследование в Южно-Сахалинске за одну поездку
Человеку приходится уезжать обратно или искать место для проживания в Южно-Сахалинске, чтобы пройти обследование.
Обновлено в 21:31
Происшествия
В Якутии мужчина отсидит 17 лет за убийство двух пожарных
17 лет в колонии строгого режима проведет убийца двух мужчин-пожарных. Трагедия случилась в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии.
Обновлено в 21:43
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Гаджеты
Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019
Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Здоровье
Полезный продукт: почему и как нужно есть попкорн
В нашем сознании попкорн прочно закрепился в списке вредных продуктов.
Обновлено в 19:30
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Экономика
Китайская компания поможет Камчатке с инвестпроектами
Китайская госкомпания China Harbour Engineering Co. Ltd поможет Камчатке с реализацией инвестиционных проектов в регионе.
Обновлено в 20:24
Хоккей
«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»
Обновлено в 18:20
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус спровоцировала Гарика Харламова на ревность
Артисты считают, что юмор помогает преодолеть любые конфликты. Но в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова есть место и для ревности.
Обновлено в 19:30
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие
В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21
Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Скажу еще раз, что остаюсь в „Ювентусе“»
Некоторые отмечают, что «Юве» не выигрывал Лигу чемпионов 23 года, и это правда, но за последние пять лет наш уровень значительно вырос, — сказал Аллегри.
Обновлено в 21:59
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Обновлено в 16:59
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 21:22
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина Генрих Новожилов.
Обновлено в 14:46
Общество
Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» обошлась в миллионы рублей
Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 19:41