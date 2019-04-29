Политика

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против РоссииРБК 20:15

Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вопрос снятия санкций с России поднимут на общеевропейском уровне

РЕН ТВ22:12

В парламенте Франции хотят обсудить вопрос о снятии антироссийских санкций

Life.ru20:52

«Известия»: во Франции хотят обсудить вопрос снятия санкций с РФ на общеевропейском уровне

ТАСС19:44

Во Франции выступили против антироссийских санкций

Газета.Ru20:06

Париж поднимет вопрос отмены антироссийских санкций на общеевропейском уровне

Московский Комсомолец20:05

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

РБК20:15

Французские европарламентарии намерены обсудить снятие санкций с РФ

Известия20:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Хоккей

Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 16:10
Здоровье

Жители отдаленных районов должны проходить медобследование в Южно-Сахалинске за одну поездку

Человеку приходится уезжать обратно или искать место для проживания в Южно-Сахалинске, чтобы пройти обследование.
Обновлено в 21:31
Происшествия

В Якутии мужчина отсидит 17 лет за убийство двух пожарных

17 лет в колонии строгого режима проведет убийца двух мужчин-пожарных. Трагедия случилась в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии.
Обновлено в 21:43
Культура

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Гаджеты

Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019

Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Обновлено в 16:28
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Здоровье

Полезный продукт: почему и как нужно есть попкорн

В нашем сознании попкорн прочно закрепился в списке вредных продуктов.
Обновлено в 19:30
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено в 18:23
Экономика

Китайская компания поможет Камчатке с инвестпроектами

Китайская госкомпания China Harbour Engineering Co. Ltd поможет Камчатке с реализацией инвестиционных проектов в регионе.
Обновлено в 20:24
Хоккей

«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»

Обновлено в 18:20
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Кристина Асмус спровоцировала Гарика Харламова на ревность

Артисты считают, что юмор помогает преодолеть любые конфликты. Но в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова есть место и для ревности.
Обновлено в 19:30
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Скажу еще раз, что остаюсь в „Ювентусе“»

Некоторые отмечают, что «Юве» не выигрывал Лигу чемпионов 23 года, и это правда, но за последние пять лет наш уровень значительно вырос, — сказал Аллегри.
Обновлено в 21:59
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Обновлено в 16:59
Политика

Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 21:22
Происшествия

На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2

Обновлено в 21:11
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина Генрих Новожилов.
Обновлено в 14:46
Общество

Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» обошлась в миллионы рублей

Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 19:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тьерри Мариани
Французский политик
Французский политик, бывший депутат от департамента Воклюз, бывший министр транспорта, в настоящее время депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих за границей, включающий страны СНГ, большинство стран Азии, Австралию и Океанию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное