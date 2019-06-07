Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»REGNUM вчера в 16:20
Симоньян сообщила, что она пришла на эфир радиостанции, где у входа её встретила Любовь Соболь с включенной видеокамерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. По словам Симоньян, сотрудники «Эха Москвы» рассказали, что Соболь караулила её у входа в течение получаса.
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Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность — 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение.
— Алексей Венедиктов, российский журналистURA.Ru 01:54
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