Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском 16:14

с чего всё началось

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Путешествия Цена вопроса В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.

Здоровье Администрация Псковской области и компания Philips планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения В рамках партнерства стороны планируют совместными усилиями развивать систему здравоохранения в регионе и проводить консультации, семинары и другие мероприятия, которые будут способствовать улучшению качества медицины в Псковской области.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Космос Солнце достигло минимума активности Минимумы и максимумы солнечной активности чередуются каждые 11 лет – это явление известно как цикл Швабе (по имени немецкого астронома-любителя Самуэля Генриха Швабе).

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.

Политика Путин узнал мнение Пашиняна о российских туристах В рамках Петербургского международного экономического форума президент России принял в Стрельне премьер-министра Армении.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Спорт Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Политика Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном Накануне вечером Виктория в компании любимого мужчины Игоря Булатова и коллег по FIFA поужинала с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.

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Финансы Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Игры Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Армия и оружие Компания «Калашников» презентовала образцы действующего вооружения на форуме ПМЭФ-2019 Технический консультант «Калашников» Media Владимир Онокой заявил, что представленные на Петербургском международном экономическом форуме образцы оружия поставляются в военные части и правоохранительные органы.