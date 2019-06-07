Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском 16:14

с чего всё началось

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Экономика В России с 2020 года увеличат материнский капитал Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.

Футбол Сборная Голландии победила Англию в полуфинале Лиги наций Полуфинальный матч Лиги наций между сборными Англии и Голландии завершился со счетом 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Общество Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка.

Политика США предложили провести новый референдум в Крыму Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».

Футбол Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля.

Кино Мединскому понравился сериал «Чернобыль» Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Технологии Google приобретает Looker за 2,6 млрд долларов Компания Google заключила соглашение о приобретении Looker, унифицированной платформы для бизнес-аналитики, приложений для обработки данных и встроенной аналитики, за 2,6 млрд долларов.

Армия и оружие Компания «Калашников» презентовала образцы действующего вооружения на форуме ПМЭФ-2019 Технический консультант «Калашников» Media Владимир Онокой заявил, что представленные на Петербургском международном экономическом форуме образцы оружия поставляются в военные части и правоохранительные органы.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной» Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.

Культура BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.

Политика Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.

Общество Новая станция будет напоминать каюту космического корабля Выиграв конкурс на сооружение нового участка линии, компания приступила к его сооружению.

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Общество Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).

Происшествия Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина На Митинском кладбище столицы простились с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который был убит во время драки в Путилкове.