Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском 16:14
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.
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с чего всё началось
Ранее Симоньян написала в Twitter, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой.Москва 2417:03
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