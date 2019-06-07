Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском вчера в 16:14
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.
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Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность — 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение.
— Алексей Венедиктов, российский журналистURA.Ru 01:54
с чего всё началось
Ранее Симоньян написала в Twitter, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой.Москва 24вчера в 17:03
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