Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском вчера в 16:14

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.
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Алексей Венедиктов
Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность — 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение.
— Алексей Венедиктов, российский журналистURA.Ru 01:54
с чего всё началось
Ранее Симоньян написала в Twitter
, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой.
Москва 24вчера в 17:03

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Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь

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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала Russia Today с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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