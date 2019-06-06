Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском вчера в 16:14

с чего всё началось

Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

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