Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском вчера в 16:14
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.
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Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить.
— Мария Захарова, российский дипломатURA.Ru вчера в 22:32
с чего всё началось
Ранее Симоньян написала в Twitter, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой.Москва 24вчера в 17:03
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Телеведущий Соловьёв назвал действия Соболь в отношении Симоньян низостью и подлостью
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