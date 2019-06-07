Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском вчера в 16:14

с чего всё началось

А они, уверен, в том или ином виде, по крайней мере если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации.

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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

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