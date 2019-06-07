Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью СобольRT на русском 16:14

с чего всё началось

Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции „Эхо Москвы“. Желаю ей скорейшего выздоровления. Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу „Все сложно“ и ожидания которых были обмануты. Я сожалею.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Политика Медведев оценил возможность сохранения транзита газа через Украину В апреле 2018 года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованны.

Общество Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия.

Общество Бари Алибасов находится в медикаментозном сне Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.

Шоу-бизнес Алибасову предсказали страдания и боль Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Политика Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.

Экономика В России с 2020 года увеличат материнский капитал Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.

Экономика На Сахалине построят гостиницу сети Hilton О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.

Политика Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Происшествия В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.

Авто На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.

Общество В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.

Происшествия Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.

Происшествия В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Политика На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.

Политика Президент Associated Press назвал экстраординарной свою встречу с Путиным Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупных мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была экстраординарной и очень полезной, заявил глава американского агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.

Происшествия В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству По данным на сайте комитета по лесному хозяйству, у председателя Алибега Гаджиева в заместителях числятся Велибек Ферзуллаев, Абдула Муртазалиев и Ибрагим Ибрагимов.

Шоу-бизнес Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.

Политика Осипов выдвинулся на выборы губернатора Забайкальского края Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 7 июня выдвинулся на сентябрьские выборы губернатора, он идёт самовыдвиженцем.