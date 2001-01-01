Футбол

Марез задумался над уходом из «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 02:09

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез задумался над сменой клубной прописки, утверждает Daily Mail. Алжирский футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в манкунианском коллективе. Действующий трудовой договор Мареза с "горожанами" рассчитан до середины 2023 года.
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Рияд Махрез
Алжирский футболист
Алжирский и французский футболист, крайний полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Алжира. Участник чемпионата мира 2014 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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