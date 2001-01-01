Футбол
Марез задумался над уходом из «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 02:09
Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез задумался над сменой клубной прописки, утверждает Daily Mail. Алжирский футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в манкунианском коллективе. Действующий трудовой договор Мареза с "горожанами" рассчитан до середины 2023 года.
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Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров
Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Политика
Лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Местные СМИ отмечают, что эту же машину видели в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где, как предполагается, пройдёт встреча лидеров КНДР и России.
Обновлено в 02:35
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон
Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.
Обновлено в 02:56
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Обновлено в 03:35
Политика
В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе
1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Трое «Свидетелей Иеговы» задержаны в Новосибирске
В Новосибирске в рамках уголовного дела обыски были проведены в шести квартирах. После силовики задержали двоих мужчин и женщину.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью мужа
Обновлено в 01:00
Происшествия
Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В доме на Гражданском проспекте обрушилась стена
По версии жителей, причина ЧП - перепланировка в одной из квартир В Санкт-Петербурге в доме на Гражданском проспекте обрушилась стена.
Обновлено в 05:20
Экономика
Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Суд арестовал имущество и счета Арашуковых
Суд наложил арест на имущество и денежные средства сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
МакSим экстренно госпитализирована после ДТП
Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву «главной любовью своей жизни»
Филипп Киркоров рассказал журналистам об своих отношениях с Аллой Пугачевой. Певец называет Примадонну главной любовью в своей жизни.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию
Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче.
Обновлено в 05:22