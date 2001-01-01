Марез задумался над уходом из «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 02:09

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез задумался над сменой клубной прописки, утверждает Daily Mail. Алжирский футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в манкунианском коллективе. Действующий трудовой договор Мареза с "горожанами" рассчитан до середины 2023 года.

Марез задумался над уходом из «Манчестер Сити»

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