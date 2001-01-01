Марез задумался над уходом из «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 02:09

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез задумался над сменой клубной прописки, утверждает Daily Mail. Алжирский футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в манкунианском коллективе. Действующий трудовой договор Мареза с "горожанами" рассчитан до середины 2023 года.

Марез задумался над уходом из «Манчестер Сити»

Происшествия В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.

Общество ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Экономика В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.

Авто Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.

Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.

Хоккей Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Культура НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Здоровье Названы способы снизить давление без лекарств Например, DASH-диета может нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за две недели.

Экономика Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.

Общество Роскачество не нашло высококачественных яиц на прилавках РФ Согласно результатам исследования 2019 года, яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было, говорится в сообщении.

Культура Изге Болгар жыены в этом году состоится 15 июня Торжество, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет в этом году 15 июня.

Религия Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.

Общество Останкинская телебашня проведёт акцию «Лента Победы» В Москве у подножия Останкинской телебашни 7 мая проведут патриотическую акцию «Лента Победы», сообщается на портале мэра столицы.

Интернет Составлен рейтинг самых ненадежных паролей Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.

Баскетбол «Финикс» отправил в отставку Игора Кокошкова Кокошков был назначен главным тренером «Финикса» в мае 2018 года, когда генменеджером клуба был Райан Макдоно.

Происшествия 40 человек задержали после серии взрывов на Шри-Ланке 40 человек, которые подозреваются в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Экономика «Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2 Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.

Политика Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.

Экономика Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.