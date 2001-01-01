Футбол
Марез задумался над уходом из «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 02:09
Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез задумался над сменой клубной прописки, утверждает Daily Mail. Алжирский футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в манкунианском коллективе. Действующий трудовой договор Мареза с "горожанами" рассчитан до середины 2023 года.
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Авто
Компания Opel отказалась от производства трёх моделей
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.
Обновлено вчера в 21:59
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 10:44
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Например, DASH-диета может нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за две недели.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
Обновлено в 01:34
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц на прилавках РФ
Согласно результатам исследования 2019 года, яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было, говорится в сообщении.
Обновлено в 01:32
Культура
Изге Болгар жыены в этом году состоится 15 июня
Торжество, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет в этом году 15 июня.
Обновлено в 02:09
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Останкинская телебашня проведёт акцию «Лента Победы»
В Москве у подножия Останкинской телебашни 7 мая проведут патриотическую акцию «Лента Победы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:36
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Баскетбол
«Финикс» отправил в отставку Игора Кокошкова
Кокошков был назначен главным тренером «Финикса» в мае 2018 года, когда генменеджером клуба был Райан Макдоно.
Обновлено в 01:07
Происшествия
40 человек задержали после серии взрывов на Шри-Ланке
40 человек, которые подозреваются в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 01:52
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Освобожденные сирийские военные рассказали о плене боевиков
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест на отцовство
Актер заявил, что желает сделать ДНК-тест перед камерами, на что согласилась Еремеева.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году
Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске
В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено вчера в 21:10