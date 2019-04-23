Футбол
Марез недоволен своим положением и может покинуть «Манчестер Сити»Чемпионат 02:43
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail. По информации издания, алжирский футболист крайне недоволен своим положением в команде, о чём неоднократно говорил другим представителям клуба в последнее время.
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