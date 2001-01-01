Футбол
Марез недоволен своим положением и может покинуть «Манчестер Сити»Чемпионат 02:43
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail. По информации издания, алжирский футболист крайне недоволен своим положением в команде, о чём неоднократно говорил другим представителям клуба в последнее время.
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Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Главный диетолог Москвы рассказала об опасности продуктов с упаковкой
Главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о том, что поедание продуктов вместе с упаковкой небезопасно.
Обновлено вчера в 12:57
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
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Политика
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В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
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Политика
Судья подал иск против Порошенко
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Объявлены цены и комплектации на новый Kia Soul для России
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Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 15:56
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Саакашвили о возвращении на Украину: потерплю еще немножко
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