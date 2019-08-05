Футбол
Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за боязни провалить тест на допингБомбардир.ру 05:33
Суперкубок Англии, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
|12′
Рахим Стерлинг
|13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
|33′
Кевин де Брюйне
|61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
|67′
Фабиньо
Наби Кейта
|67′
Жоэль Матип
|77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
|79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
|79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
|89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|П
|53%
|Владение мячом
|47%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
32
Матип
12
Гомес
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
8
Кейта
20
Лаллана
11
Салах
23
Шакири
15
Окслейд-Чемберлен
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
47
Фоден
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Марез позвонил ему после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет сыграть с «Ливерпулем».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»
В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.
Обновлено в 05:49
Игры
Авторы The Outer Worlds рассказали об особенностях «Суперновы» — максимального уровня сложности
Обновлено в 05:58
Игры
Анонсированы новая Guilty Gear и The King of Fighters XV
Вторым стал анонс The King of Fighters XV, за разработку которого отвечает SNK.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Обновлено вчера в 16:48
Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся в лесу при тушении пожара в Эвенкийском районе Красноярского края.
Обновлено в 01:30
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Экономика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Политика
Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку арестованного студента ВШЭ
В Москве у здания городского Управления МВД на Петровке 38 задержали участников пикета в поддержку 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, который ранее был арестован по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:19
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
21-летняя российская футболистка умерла во сне
21-летняя бывшая футболистка женского «Чертаново» Анастасия Березина умерла в ночь на 4 августа.
Обновлено в 01:12
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Футбол
Гус Тил: мне нравятся амбиции «Спартака»
Голландец заявил, что его привлекают амбиции клуба и организация. "Спартак" – клуб с большой фанатской базой и историей.
Обновлено в 05:58
Экономика
Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов
Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов.
Обновлено в 03:41