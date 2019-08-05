Футбол

Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за боязни провалить тест на допингБомбардир.ру 05:33

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Марез позвонил ему после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет сыграть с «Ливерпулем».
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