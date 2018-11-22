Политика
Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Марчук стал представителем Киева в контактной группе по ДонбассуИзвестия05:42
Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.
Известия05:42
Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в безопасностной группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины.
— Ирина Геращенко, украинский политикРосбалт 05:16
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Грызлов прокомментировал назначение Марчука в контактную группу по Донбассу
Московский Комсомолец11:49
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