Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru 17:09
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
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Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
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Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Пассажира автомобиля убило лопастью аварийно севшего вертолета
В США пассажира автомобиля убило оторвавшейся лопастью вертолета, который совершил аварийную посадку на шоссе.
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Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
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Транспорт
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Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.
Обновлено в 19:05
Футбол
На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлаг
Обновлено в 07:33
Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено в 02:27
Кино
Идрис Эльба сыграет нового персонажа в «Отряде самоубийц»
Британец Идрис Эльба, который вместо Уилла Смита должен был появиться в супергеройском боевике "Отряд самоубийц", будет играть в фильме нового персонажа.
Обновлено в 21:03
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Мамаеву и Кокорину продлили арест
В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся в столичном СИЗО. За время ареста футболистов рыночная стоимость обоих упала на 1 миллион евро.
Обновлено 03 апреля в 15:28
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
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Совбез ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии
Совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк помолодела после прибавления в семье
Актриса впервые за долгое время вышла в свет Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк не так давно утвердилась в статусе многодетной мамы — на свет появился третий ребенок актрисы, девочка по имени Мила.
Обновлено в 08:02
Политика
Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Хоккей
Олимпийская сборная России переиграла Беларусь, Жафяров оформил дубль
Четвёртую шайбу в ворота белорусов отправил Жафяров, оформивший дубль.
Обновлено в 15:19
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
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Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
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Футбол
Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
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