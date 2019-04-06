Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru 17:09

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

Спорт день за днем

Хоккей Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.

Политика Обнародованы результаты анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.

Армия и оружие Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.

Происшествия Пассажира автомобиля убило лопастью аварийно севшего вертолета В США пассажира автомобиля убило оторвавшейся лопастью вертолета, который совершил аварийную посадку на шоссе.

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Транспорт В Стамбуле начинает работу новый аэропорт Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.

Политика Нил Ушаков снят с поста мэра Риги Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.

Кино Идрис Эльба сыграет нового персонажа в «Отряде самоубийц» Британец Идрис Эльба, который вместо Уилла Смита должен был появиться в супергеройском боевике "Отряд самоубийц", будет играть в фильме нового персонажа.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Общество Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.

Происшествия Мамаеву и Кокорину продлили арест В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся в столичном СИЗО. За время ареста футболистов рыночная стоимость обоих упала на 1 миллион евро.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Армия и оружие Совбез ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии Совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.

Шоу-бизнес Заворотнюк помолодела после прибавления в семье Актриса впервые за долгое время вышла в свет Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк не так давно утвердилась в статусе многодетной мамы — на свет появился третий ребенок актрисы, девочка по имени Мила.

Политика Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.

Происшествия В Польше поезд протаранил машину скорой помощи В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.

Экономика Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.