Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru 17:09

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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«Реал» близок к подписанию Азара. Бельгиец уже едет в Мадрид выбирать жилье

Матч ТВ18:19

Азар близок к переходу в «Реал»

Чемпионат17:49

В Испании сообщили о согласии «Челси» и Азара на трансфер футболиста в «Реал»

Sport24.ru18:04

СМИ: «Реал» и «Челси» договорились по трансферу Азара

Спорт-Экспресс18:12

«Реал» договорился о трансфере лидера «Челси»

Soccer.ru17:44

«Реал» договорился о покупке бронзового призера чемпионата мира

Спорт день за днем18:01

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

Sports.ru17:09
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Армия и оружие

Минобороны показало новую военную базу «Северный клевер» в Арктике

Обновлено в 12:44
Хоккей

Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Пассажира автомобиля убило лопастью аварийно севшего вертолета

В США пассажира автомобиля убило оторвавшейся лопастью вертолета, который совершил аварийную посадку на шоссе.
Обновлено в 19:10
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Транспорт

В Стамбуле начинает работу новый аэропорт

Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.
Обновлено в 19:05
Футбол

На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлаг

Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено в 14:54
Политика

Нил Ушаков снят с поста мэра Риги

Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено в 02:27
Кино

Идрис Эльба сыграет нового персонажа в «Отряде самоубийц»

Британец Идрис Эльба, который вместо Уилла Смита должен был появиться в супергеройском боевике "Отряд самоубийц", будет играть в фильме нового персонажа.
Обновлено в 21:03
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в заключительном туре Евролиги

Обновлено в 16:59
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Мамаеву и Кокорину продлили арест

В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся в столичном СИЗО. За время ареста футболистов рыночная стоимость обоих упала на 1 миллион евро.
Обновлено 03 апреля в 15:28
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

Совбез ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии

Совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Заворотнюк помолодела после прибавления в семье

Актриса впервые за долгое время вышла в свет Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк не так давно утвердилась в статусе многодетной мамы — на свет появился третий ребенок актрисы, девочка по имени Мила.
Обновлено в 08:02
Политика

Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Хоккей

Олимпийская сборная России переиграла Беларусь, Жафяров оформил дубль

Четвёртую шайбу в ворота белорусов отправил Жафяров, оформивший дубль.
Обновлено в 15:19
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Экономика

Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция

В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
Обновлено в 18:04
Футбол

Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено в 06:30
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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