Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru 17:09

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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«Реал» близок к подписанию Азара. Бельгиец уже едет в Мадрид выбирать жилье

Матч ТВ18:19

СМИ: «Реал» и «Челси» договорились по трансферу Азара

Спорт-Экспресс18:12

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

Sports.ru17:09

Азар близок к переходу в «Реал»

Чемпионат17:49

«Реал» договорился о трансфере лидера «Челси»

Soccer.ru17:44

«Реал» договорился о покупке бронзового призера чемпионата мира

Спорт день за днем18:01

В Испании сообщили о согласии «Челси» и Азара на трансфер футболиста в «Реал»

Sport24.ru18:04
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Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

Обновлено в 09:22
Политика

Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика

Захарова подсказала Омеляну путь для его танков с надписью «На Москву»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который собрался въехать в Москву на танках.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество

В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Музыка

Концерт Rammstein в Петербурге просят запретить из-за песен о насилии

В сети появилась петиция за отмену концертов немецкой группы Rammstein в Москве и Петербурге.
Обновлено в 17:35
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Футбол

Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче с «Эйбаром»

Защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет с "Эйбаром" в 31-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 17:53
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики

Обновлено в 04:34
Авто

Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар

Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Общество

Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля

Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Технологии

Валюту VK Coin майнят уже 4 млн пользователей

За первые четыре дня сервисом майнинга внутренней валюты соцсети успели воспользоваться четыре миллиона пользователей Сервис VK Coin на платформе VK Apps был запущен 1 апреля этого года.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика

Трамп снова отказался ужинать с журналистами Белого дома

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп снова манкирует традиционным ужином с журналистами Белого дома.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в массовом ДТП

Обновлено в 15:22
Общество

Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России

Обновлено вчера в 03:49
Общество

Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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