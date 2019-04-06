Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru вчера в 17:09

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»

Газета.Ruвчера в 19:45

«Реал» близок к подписанию Азара. Бельгиец уже едет в Мадрид выбирать жилье

Матч ТВвчера в 18:19

«Реал» договорился о трансфере лидера «Челси»

Soccer.ruвчера в 17:44

В Испании сообщили о согласии «Челси» и Азара на трансфер футболиста в «Реал»

Sport24.ruвчера в 18:04

Азар близок к переходу в «Реал»

Чемпионатвчера в 17:49

СМИ: «Реал» и «Челси» договорились по трансферу Азара

Спорт-Экспрессвчера в 18:12

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

Sports.ruвчера в 17:09
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Футбол

Йиранек: пусть голевая серия Глушакова продлится в матче с ЦСКА

Обновлено в 08:44
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

События Благовещения описаны апостолом Лукой.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет

Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Авто

В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга

Имена остальных задержанных не уточняются, как и название фестиваля, на который они приехали.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Авто

«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y

Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено вчера в 08:11
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию

Новый Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL, созданный совместно с известным Hi-Fi-производителем JBL, получил продвинутое акустическое оснащение и бесплатную полугодовую подписку на потоковый музыкальный сервис Deezer.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Обновлено в 08:46
Транспорт

Шесть новых путепроводов построят в Петербурге до 2024 года

Шесть новых путепроводов будут построены в Санкт-Петербурге до 2024 года.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Футбол

Уткин поддержит ЦСКА в матче со «Спартаком» в 22 туре РПЛ

Титов дал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА Уткину было бы приятно, если бы "Спартак" с "Локомотивом" в 22 туре не смогли победить, а ЦСКА с "Краснодаром" набрали максимум очков.
Обновлено в 08:43
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара

Обновлено в 08:38
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:32
Спорт

Сундбю победил в марафоне Kobberlopet на 43 км, Большунов стал третьим

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем марафона Kobberlopet на 43 километра в Норвегии.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о ликвидации огневых точек ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велся огонь по территории ДНР.
Обновлено 04 апреля в 08:00
Политика

Замминистра финансов США стал новым президентом Всемирного банка

Заместителя министра финансов США Дэвид Мэлпаса избрали новым президентом Всемирного банка.
Обновлено вчера в 12:48
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Транспорт

Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля

Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено вчера в 19:22
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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