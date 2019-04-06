Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru вчера в 17:09
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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В Испании сообщили о согласии «Челси» и Азара на трансфер футболиста в «Реал»
Sport24.ruвчера в 18:04
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