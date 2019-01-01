Футбол
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком 2018 года по версии испанского издания Marca. Вторую строчку в рейтинге занял полузащитник «Реала» Лука Модрич, третье – нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на четвертом месте.
Eurosport.ru02:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду не попал даже в тройку лучших
Спорт-Экспрессвчера в 14:05
Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии MARCA, Роналду – на 4-й позиции
Советский спортвчера в 13:52
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело второго ребенка
Обновлено в 04:44
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Дании шесть человек погибли при железнодорожной аварии на мосту
Несколько человек стали жертвами аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании. Об этом сообщается в Twitter датской полиции.
Обновлено в 04:18
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Число погибших при ЧП в Магнитогорске возросло до 19
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 19, сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 05:19
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили
В среду, 2 января, спасателям вновь пришлось приостановить поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:34
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года
С 1 января 2019 года на 2 рубля подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика
Обновлено в 05:34
Политика
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
"В 11.30 мск в Лодейнопольском районе, 206 километр трассы Кола, женщина-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем KIA под управлением мужчины 1983 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:07
Политика
Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину
Обновлено в 04:49
Футбол
«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
Обновлено в 04:53
Спорт
WADA не исключило отмены решения о восстановлении РУСАДА в правах
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключило, что РУСАДА может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу организации, поскольку до 31 декабря 2018 года не было выполнено требование о предоставлении доступа к допинг-пробам в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 13:25
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Теннис
Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Брисбене
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Маррей в Брисбене.
Обновлено в 05:32
Политика
Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Теннис
Шарапова выиграла второй матч в сезоне благодаря травме соперницы
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжене, после того как ее соперница Синьюй Ван не смогла продолжить матч из-за травмы.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 11
В результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске погибли 11 человек.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая
Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:32