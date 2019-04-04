Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru 06:37

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
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Хавбек «ПСЖ» Рабио близок к переходу в «Реал»

Газета.Ru01:50

Рабьо близок к переходу в «Реал»

Советский спорт03:52

СМИ: Рабьо достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Sport24.ru02:18

Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо

Sports.ru12:19

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВ01:35

СМИ: Рабьо достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

РИА Новости01:05

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 17:42
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Единоборства

Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Космос

Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок

Обновлено в 06:55
Происшествия

Полиция задержала в Барселоне 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские полицейские задержали в Барселоне 66 граждан Грузии, говорится в заявлении МВД Грузии.
Обновлено в 14:26
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Интернет

Южная Корея первой в мире запустила сеть 5G

Обновлено в 04:47
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Plus подешевел на 20% в России

Продажи новой серии Samsung Galaxy S10 в России стартовали 8 марта. Спустя несколько недель цена флагманских новинок снизилась на 20%.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей

Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Обновлено в 12:59
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Экономика

Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят

Компенсации могут быть получены по вкладам россиян в Сбербанке, сделанным до 20 июня 1991 года, взносам в «Госстрахе» по договорам личного страхования, сделанным до 1 января 1992 года, и облигациям СССР и РСФСР, размещенным до 1 января 1992 года.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 13:17
Космос

SpaceX провела первые испытания Starhopper с включением двигателя

Обновлено в 06:11
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Обновлено в 12:25
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Авто

LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в РФ по итогам марта

Обновлено в 04:22
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Общество

Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей

Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Обновлено 02 апреля в 12:58
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
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Адриан Рабьо
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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