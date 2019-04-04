Футбол

Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере РабьоSports.ru 12:19

Canal+ сегодня сообщил, что у 24-летнего хавбека устная договоренность с мадридским клубом о трансфере. Источники Marca опровергают это и говорят, что «Реал» не заинтересован в переходе Рабьо. Контракт француза с «ПСЖ» истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом.
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