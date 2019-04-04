Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере РабьоSports.ru 12:19

Canal+ сегодня сообщил, что у 24-летнего хавбека устная договоренность с мадридским клубом о трансфере. Источники Marca опровергают это и говорят, что «Реал» не заинтересован в переходе Рабьо. Контракт француза с «ПСЖ» истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом.

Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо

Армия и оружие Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.

Политика Олег Говорун уходит из администрации президента Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.

Экономика Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Политика Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Футбол «Севилья» обыграла «Алавес» в матче Примеры «Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры.

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.

Политика Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.

Театры Сухоруков сломал руку во время спектакля Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Экономика Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Футбол Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола. Передает корреспондент УтроNеws.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Политика Мария Захарова: пусть Эстония наслаждается своим суверенитетом Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.

Авто Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.

Происшествия Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.

Политика Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.

Происшествия Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.

Политика В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.

Шоу-бизнес Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».