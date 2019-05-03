Футбол
Marca: «Реал» может объявить о трансфере Азара 19 маяБомбардир.ру 07:26
По информации источника, мадридский клуб может объявить о трансфере бельгийца 19 мая – в этот день команда официально завершит сезон домашним матчем с «Бетисом». Однако если «Челси» выйдет в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, то о переходе Азара «Реал» сообщит позднее.
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