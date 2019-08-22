Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас хочет сменить футбольный клуб, сообщает Marca. По информации издания, 32-летний голкипер хотел бы иметь постоянную игровую практику в "Реале", но понимает, что основным вратарем в клубе является Тибо Куртуа.

Marca: Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

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