Футбол
Marca: «Интер» хочет купить НачоБомбардир.ру вчера в 17:59
Защитник «Реала» Начо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca. По информации источника, 29-летний испанец привлек внимание «Интера». В его трансфере заинтересован новый главный тренер миланской команды Антонио Конте.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:57, Ашберн
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