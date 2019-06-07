Футбол

Marca: «Интер» хочет купить НачоБомбардир.ру вчера в 17:59

Защитник «Реала» Начо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca. По информации источника, 29-летний испанец привлек внимание «Интера». В его трансфере заинтересован новый главный тренер миланской команды Антонио Конте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»

Sportbox.RU02:19

Аспиликуэта, Начо Фернандес и Льоренте попали в сферу интересов «Интера»

Газета.Ru03:00

Конте обозначил двух защитников, которых должен приобрести «Интер»

ProstoProSport02:20

Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе Конте

Советский спорт03:55

Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»

Матч ТВ02:19

«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо

Чемпионатвчера в 15:00

СМИ: «Интер» хочет подписать Начо

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Общество

Симоньян сообщила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Профсоюз призвал поддержать спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал профессиональное сообщество к акции солидарности с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого силовики задержали якобы за наркотики.
Обновлено в 07:31
Космос

С Восточного в июле запустят меньше малых спутников, чем планировалось

Компания Exolaunch запустит с космодрома Восточный 35 из 40 малых спутников в июле.
Обновлено в 04:13
Политика

Украина запретила России использовать самолеты «Руслан»

Киевский Подольский районный суд Киева арестовал и запретил любую эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия).
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Портал Jezebel составил список 26 бесталанных актеров Голливуда

Обновлено в 09:42
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Калужской области трое рабочих утонули в навозе

Обновлено в 10:04
Политика

Путин не стал противопоставлять США и Китай

Россия не выбирает экономических партнеров, исходя из идеологических соображений, заявил президент Владимир Путин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прямая трансляция которого ведется на YouTube-канале «России 24».
Обновлено в 10:44
Политика

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с Зеленским

Пока в планах Путина нет встречи с новоизбранным президентом Украины, отметил Песков.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

«Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net

Фонд «Коммит кэпитал» ранее инвестировал в компанию в общей сумме 200 млн. руб. в 2016 и 2018 гг. В рамках сотрудничества с «Ростелекомом», закупаемые у Brain4Net программные продукты встраиваются в существующие и новые продукты и сервисы оператора.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!

Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Политика

Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского

Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Политика

На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Зенит» хочет разорвать контракт с Маркизио за половину его зарплаты

Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин пригласил американскую журналистку на татами

Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

Обновлено в 10:06
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Наука

Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне

Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.
Обновлено в 07:07
Политика

В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии

Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное