Футбол

Marca: Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летомБомбардир.ру 02:08

Этим летом мадридский «Атлетико» покинут защитники Диего Годин и Филипе Луис. Клуб, исходя из собственной кадровой политики, не предлагает футболистам старше 30 лет новый контракт, более чем на год.
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Главные новости утра. Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом, Гвардиола ответил Сульшеру

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Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом в статусе свободных агентов

Sportbox.RU00:36
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