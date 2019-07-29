Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»RT на русском 08:36
«Барселона» намерена продать игрока не менее чем за €40 млн, «Зенит» готов заплатить такую сумму. Малком перешёл в «Барселону» в 2018 году из «Бордо». В минувшем сезоне француз сыграл 24 матча в составе сине-гранатовых, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Общество
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Футбол
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