Футбол

Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро
Sports.ru
13:35

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию». Мюнхенцы решили активировать опцию выкупа, прописанную в контракте Эрнандеса с «Атлетико» – 80 миллионов евро.
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СМИ: «Бавария» заплатит 80 миллионов евро за защитника «Атлетико» Эрнандеза

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Marca: Люка Эрнандес в январе перейдет в «Баварию» за 80 миллионов

Бомбардир.ру14:21

Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро

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