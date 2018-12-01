Происшествия
Марат Башаров снова избил свою жену
Марат Башаров снова избил свою женуГазета.Ru04:53
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ. По словам родных Елизаветы, это уже не первый случай насилия со стороны Башарова, однако год назад она предпочла не афишировать эпизод с нанесением ей травмы руки в надежде сохранить брак.
Газета.Ru04:53
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с чего всё началось
Жена Марата Башарова Елизавета уже обратилась в медицинское учреждение. Актер и телеведущий Марат Башаров известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил.StarHit.ru02:05
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Брат жены Башарова раскрыл подробности избиения: «Напишет заявление в полицию»
Московский Комсомолец05:40
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