Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ. По словам родных Елизаветы, это уже не первый случай насилия со стороны Башарова, однако год назад она предпочла не афишировать эпизод с нанесением ей травмы руки в надежде сохранить брак.

Газета.Ru 04:53