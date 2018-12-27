Жена Марата Башарова Елизавета уже обратилась в медицинское учреждение. Актер и телеведущий Марат Башаров известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил.

с чего всё началось

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ. По словам родных Елизаветы, это уже не первый случай насилия со стороны Башарова, однако год назад она предпочла не афишировать эпизод с нанесением ей травмы руки в надежде сохранить брак.

Марат Башаров снова избил свою жену

Политика Политика Путин подписал законы о смягчении наказания за «лайки» и «репосты» Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию ст. 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Происшествия Происшествия Россиянка задержана в Финляндии по запросу США Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Космос Космос Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме прокомментировали испытания комплекса «Авангард» Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сказал, что испытания комплекса «Авангард» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил испытания «Авангарда» Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".

Путешествия Путешествия Турция вводит для туристов налог на безопасность Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.

Происшествия Происшествия В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.

Баскетбол Баскетбол «Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге «Химки» потерпели поражение от «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги.

Хоккей Хоккей Кравцов стал автором первой шайбы сборной России по хоккею на МЧМ-2019 Сборная России открыла счёт в матче с Данией на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года, проходящем в канадских городах Ванкувер и Виктория.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Энергетика Энергетика Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5% Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря поднялась более чем на 5% и превысила $53 за баррель.

Политика Политика Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.

Происшествия Происшествия Неизвестные напали на церковь в Вене Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.

Происшествия Происшествия Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве Экс-резидент популярного телешоу Comedy Club, участник дуэта «Сёстры Зайцевы» Роман Юнусов не досчитался 92 тысяч рублей на своей банковской карте.

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.

Происшествия Происшествия Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала «В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».

Общество Общество Путин подписал закон об ответственном обращении с животными Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.

Происшествия Происшествия Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20.

Общество Общество МВД хочет внести изменения в паспорта россиян МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.

Общество Общество Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Транспорт Транспорт Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Спорт Спорт Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.

Политика Политика Украина введет санкции против археологов, работавших в Крыму Власти Украины приняли решение ввести санкции в отношении археологов, которые работали на территории Крымского полуострова.

Происшествия Происшествия Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.

Культура Культура Песков пошутил, что пришлось сбежать с работы ради премьеры шоу Навки Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на премьерный показ шоу "Аленький цветочек" своей жены-фигуристки Татьяны Навки и пошутил, что ради этого пришлось сбежать с работы.