Футбол
«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кальяри»REGNUM вчера в 16:51
|20′
Мойсе Кин
|22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
|34′
Харис Ликояннис
|39′
|61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
|68′
Жуан Педро
Альберто Черри
|76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
|76′
Дарио Срна
|82′
|85′
Мойсе Кин
|90′+3′
Федерико Бернардески
|45%
|Владение мячом
|55%
|78%
|Процент точных передач
|82%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|–
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|7
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
19
Пизакане
22
Ликояннис
20
Падоин
8
Чигарини
18
Барелла
14
Бирса
30
Паволетти
9
Черри
1
Шченсны
30
Бентанкур
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
12
Сандро
18
Кин
33
Бернардески
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
2 апреля между коллективами «Кальяри» и «Ювентус» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2.
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Кальяри - Ювентус ~ прогноз на матч итальянской Серии А: каким для туринцев получится выезд в Сардинию?
Sport-place01 апреля в 14:56
«Кальяри» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч 30 тура чемпионата Италии 2 апреля 2019 года
LiveSport.ru01 апреля в 03:00
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
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