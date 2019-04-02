Футбол

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кальяри»REGNUM вчера в 16:51

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
2 апреля между коллективами «Кальяри» и «Ювентус» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2.
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