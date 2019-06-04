Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:15

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
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Диего Марадона: «Если „Манчестер Юнайтед“ нужен тренер, то я тот, кто готов к этому»

Матч ТВвчера в 20:08

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 15:15

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ruвчера в 15:51

Марадона: если «МЮ» нуждается в тренере, я тот человек, который готов помочь

Чемпионатвчера в 15:48

Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль

Советский спортвчера в 15:33

Марадона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 16:32
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Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Кузбассе загорелась закрытая шахта

Обновлено в 03:06
Авто

В России подорожали автомобили с пробегом

Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие

Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Обновлено в 03:25
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

Победителей конкурса «Человек в истории» вызывают на допрос ФСБ

Беседы проведены уже в большинстве регионов, где живут победители конкурса.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Хоккей

Агент: Дацюк станет нападающим «Автомобилиста»

Российский хоккеист, бывший игрок петербургского СКА Павел Дацюк с большой долей вероятности следующий сезон проведет в екатеринбургском «Автомобилисте».
Обновлено в 02:38
Общество

Рэпер Баста заступился за блогера BadComedian

Обновлено вчера в 10:59
Политика

У Зеленского пока не нашлось должности для Саакашвили

Ранее Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду, но поддержит появление новых политических сил.
Обновлено в 02:15
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Политика

В Британии Трамп увидел не толпы протестующих, а своих сторонников

Обновлено в 03:15
Кино

Есть пострадавшие: на съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв

Обновлено в 03:23
Политика

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву

В ходе состоявшейся накануне визита в Россию пресс-конференции Си Цзиньпин ответил на вопросы российских журналистов.
Обновлено в 03:17
Космос

Скафандры для космонавтов оснастят реактивными ранцами

Обновлено вчера в 15:39
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Авто

Продажи новых автомобилей Haval выросли в России почти в 2,5 раза

Обновлено в 01:36
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Политика

Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Авто

Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре

Известно, что новое поколение кроссовера построено на платформе GA-K с архитектурой TNGA, а его дизайн продолжает стилистику нового RAV4 в европейской версии.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты на Кубани

Скончался один из четырех пострадавших в результате взрыва гранаты в городе Гулькевичи, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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