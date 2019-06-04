Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:15
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
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Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль
Советский спортвчера в 15:33
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