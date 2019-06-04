Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 15:15
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
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Эксперты определили самые полезные ягоды
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Мингалимова напомнила, что во многих интервью музыкант упомянул, что пара рассталась из-за разного материального статуса, а также из-за того, что якобы семья Нюши не одобряла их отношения.
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Летом 2019-го Росреестр активно начал использовать дроны для выявления нарушений земельного законодательства — некоторые дачники уже могли заметить беспилотники над своими участками.
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Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
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Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
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Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
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Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в оказании военной помощи украинским властям, заявил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству генерал-лейтенант Чарльз Хупер в ходе своего выступления в Институте Брукингса.
Обновлено в 21:33
Политика
Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем
Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Обнаружены тела еще двух жертв крушения катера в Будапеште
Обнаружены тела еще двоих погибших в результате столкновения прогулочного катера Hableany с круизным лайнером Viking Sigyn на реке Дунай в Будапеште (Венгрия).
Обновлено в 20:05
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Политика
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов
Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетили более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено в 17:19
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Здоровье
Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Общество
В Москве появится набережная имени кинорежиссера Говорухина
Набережную реки Яузы в Москве назовут в честь народного артиста России, кинорежиссера Станислава Говорухина, сообщили на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 19:52
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Политика
Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа
Россия, по словам министра, никогда не скрывала, что в Венесуэле работают эксперты, которые «обслуживают технику, которая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад».
Обновлено в 09:00
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В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
Отставной полицейский Скотт Петерсон, который охранял школу во Флориде во время инцидента со стрельбой в феврале 2018 года, задержан по обвинению в бездействии, передает РИА Новости со ссылкой на департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).
Обновлено в 21:15
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35
Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
Обновлено в 19:03