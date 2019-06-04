Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:15

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
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Диего Марадона: «Если „Манчестер Юнайтед“ нужен тренер, то я тот, кто готов к этому»

Матч ТВвчера в 20:08

Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 16:32

Марадона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Марадона: если «МЮ» нуждается в тренере, я тот человек, который готов помочь

Чемпионатвчера в 15:48

Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль

Советский спортвчера в 15:33

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ruвчера в 15:51

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 15:15
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Армия и оружие

В США возмущены «небезопасным» перехватом самолета российским Су-35

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Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.
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В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Бари Алибасова госпитализировали

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Началась разработка первого российского «Мистраля»

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Киселевске возник подземный пожар

В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
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Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией

«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол

Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала»

Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.
Обновлено вчера в 13:16
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

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Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

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Футбол

Швейцарские СМИ утверждают, что «Интер» близок к приобретению Джаки

В сезоне-2018/19 полузащитник провел за «Арсенал» 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Обновлено в 01:55
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Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
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Трамп допустил возможность военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
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Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
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Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
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Исследование: россияне охотнее инвестируют в дни зарплаты

Самые большие суммы россияне инвестируют в дни зарплаты и годовой премии.
Обновлено в 02:01
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
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Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
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Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
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Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
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Китайскому клону Jeep Wrangler добавили роскоши

Китайская интерпретация знаменитого Jeep Wrangler - внедорожник Beijing BJ40 - вышла на рынок еще в конце 2013-го.
Обновлено в 01:48
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
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Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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