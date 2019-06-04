Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru вчера в 15:51

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что тренером МЮ на данный момент является Оле-Гуннар Сульшер. Если МЮ понадобится тренер, то я готов.
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Диего Марадона: «Если „Манчестер Юнайтед“ нужен тренер, то я тот, кто готов к этому»

Матч ТВвчера в 20:08

Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 16:32

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 15:15

Марадона: если «МЮ» нуждается в тренере, я тот человек, который готов помочь

Чемпионатвчера в 15:48

Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль

Советский спортвчера в 15:33

Марадона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ruвчера в 15:51
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов

Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Происшествия

СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье

Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Экономика

Страны ЕАЭС до конца 2019 года начнут принимать карты «Мир»

Карты "Мир" до конца года начнут принимать во всех странах ЕАЭС (в союз помимо России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), а также в Таджикистане и Узбекистане.
Обновлено в 02:54
Политика

Оппозиционеры на Украине объединятся

Как отмечается, такое решение оппозиционеры приняли, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в парламент 21 июля.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Экономика

«АвтоВАЗ» официально стал непубличной компанией

Российский «АвтоВАЗ» стал непубличной компанией, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке

В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв скороварки. В результате ЧП пострадал 26-летний студент из Кении.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева

Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции

Обновлено в 04:55
Политика

Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан

Украинский премьер добавил, что правительство в среду утвердит документ, которым обяжет компанию в июне снизить цены и не злоупотреблять своим монопольным положением на рынке.
Обновлено в 05:15
Общество

В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования прибегла к эвтаназии

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии, являющейся легальной на территории страны. Об этом информирует The Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли

Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто.
Обновлено в 03:56
Политика

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили пакетированный черный чай и в 11 из 35 образцов обнаружили бактерии кишечной палочки.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
Обновлено в 01:29
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы

Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Обновлено в 04:32
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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